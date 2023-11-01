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BBC

ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 15 جنديًا داخل القطاع

05:06 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلاه خلال التوغل البري داخل قطاع غزة إلى 15 قتيلاً، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، أنه تلقى أمرًا بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

بدوره، تحدّث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.

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