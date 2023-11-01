مدير مستشفى الشفاء: توقف المولد الكهربائي خلال ساعات لنفاد الوقود

(مصراوي)

أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطفاء المولد الكهربائي في المستشفى بسبب نفاد الوقود خلال ساعات، قائلًا إن الوضع سيكون "كارثة إنسانية على قطاع غزة".

وقال مدير مجمع الشفاء، إن الوضع في مستشفى الشفاء خرج عن السيطرة ولا يستطيع الأطباء تقديم شيء للمرضى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ثلث مستشفيات غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن 16 مستشفى خرجوا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأطقم والكوادر الطبية في قطاع غزة، مع استشهاد 132 شخصًا من الكوادر الطبية حتى الآن.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة والتي تأوي عدد كبير من الجرحى والنازحين إضافة إلى المستشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود.