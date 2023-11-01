إعلان

BBC

مدير مستشفى الشفاء: توقف المولد الكهربائي خلال ساعات لنفاد الوقود

05:03 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن مدير مستشفى الشفاء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطفاء المولد الكهربائي في المستشفى بسبب نفاد الوقود خلال ساعات، قائلًا إن الوضع سيكون "كارثة إنسانية على قطاع غزة".

وقال مدير مجمع الشفاء، إن الوضع في مستشفى الشفاء خرج عن السيطرة ولا يستطيع الأطباء تقديم شيء للمرضى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ثلث مستشفيات غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن 16 مستشفى خرجوا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأطقم والكوادر الطبية في قطاع غزة، مع استشهاد 132 شخصًا من الكوادر الطبية حتى الآن.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة والتي تأوي عدد كبير من الجرحى والنازحين إضافة إلى المستشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود.

مستشفى الشفاء في غزة ساعات لنفاد الوقود توقف المولد الكهربائي مدير مستشفى الشفاء طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 15 جنديًا داخل القطاع
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market