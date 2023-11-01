القسام: نخوض اشتباكات مسلحة في بيت لاهيا بغزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، خوضها اشتباكات مسلحة مع قوات مشاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن قوات المقاومة قصفت حشودًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

يأتي هذا في الوقت الذي زعم فيه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت تحقيق إنجازات على الأرض في العملية البرية التي لا يزال يخوضها في قطاع غزة لكشف الأنفاق الهجومية.

وقال جالانت إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل بكل قوة التقدم في عمليتها البرية، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدفع الثمن كما يحدث في أي قتال".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مقتل 13 من جنوده في الهجوم البري أمس الذي حاول التوغل فيه في عدة مناطق، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على تفاصيل العملية البرية في قطاع غزة الجمعة الماضية في الـ27 من أكتوبر، والتي زامنها قطع لشبكة الاتصال والإنترنت في قطاع غزة تزامنًا مع قصف بري وجوي وبحري.

وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن خسائر بشرية ومادية وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال هجوم الـ27 من أكتوبر.