بعد انقطاع الخدمة لساعات.. غزة تستعيد التواصل مع العالم

غزة - (بي بي سي)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عبر الإنترنت والخلوي في غزة "جوهرة" إعادة الاتصال بالإنترنت وشبكة الهاتف الخلوي في القطاع بشكل تدريجي.

وكانت التقارير قد أفادت في وقت مبكر من صباح اليوم أن إسرائيل قطعت الإنترنت عن غزة ومنعت السكان من الوصول إلى الشبكات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصال الدولي مرة أخرى.

وذكرت الشركة في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى".

بدوره، قال وزير الاتصالات الفلسطيني في بيان رسمي له: "بعد أن استنفذنا كل الحلول الممكنة لإعادة الاتصال مع شعبنا في غزة، وبعد مراجعة كل الخيارات المتاحة، يتبقى لنا خيار توفير بديل سريع عبر تشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة وتفعيل خدمة التجوال على الشبكات المجاورة.