وزير الخارجية الإيراني يُحذر من توسع الحرب في غزة

كتبت- سلمى سمير:

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، من خطورة توسع الحرب في قطاع غزة مع دخول التوترات يومها الـ 26، قائلًا إن إسرائيل والولايات المتحدة يتحملون مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.

واتهم عبد اللهيان، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ 26 يومًا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على استمرار الاتصالات الإيرانية من أجل الإسراع في عقد اجتماع بشأن الحرب غزة والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين.

وألمح عبداللهيان إلى أن استمرار الحرب في غزة سيجعل دول المنطقة في موقف لا تُحسد عليه.

وتستمر التوترات على جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار تبادل القصف بين الطرفين منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات بين الطرفين.

ويأتي هذا مع تحذيرات طهران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة.