الكويت: سنستمر على موقفنا الرافض للتطبيع

الكويت - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح، اليوم الأربعاء، أن "الكويت قامت ولا تزال منذ أحداث غزة بحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية كافة وفتح الممرات الإنسانية ورفض التهجير القسري".

وشدد الصباح، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي اليوم لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، على أن "الكويت ستستمر على موقفها التاريخي والمبدئي الرافض للتطبيع".

وأضاف أن "الكويت تتمسك بموقفها المبدئي في دعم القضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ورفض التطبيع".

وقال الصباح إن "الاحتلال الغاصب منذ 1948 يظن أن ترسيخ كيانه يكون عن طريق إخلاء الأرض بتهجير أهلها ورميهم في سنين من الضياع والنسيان فما كانت النتيجة إلا توارث الإخوة الفلسطينيين التمسك بهويتهم الأصيلة وقضيتهم المحقة عبر الأجيال".

وطالب النائب في مجلس الأمة الكويتي فهد بن جامع، خلال الجلسة، بمقاطعة كويتية رسمية تشمل عدم استيراد المنتجات الغربية وكذلك وقف الإمداد بالنفط.

وأضاف بن جامع:" لا يوجد شيء اسمه اسرائيل.. هذا ما تعلمناه وعلمناه لأولادنا وهذا الكيان إلى زوال".

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري :"إذا لم تتحركوا من أجل ما تتضمنه مشاهد الأطفال القاسية في غزة فراجعوا إنسانيتكم وآدميتكم".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية انتصرت لهذه القضية، فالقانون والمؤسسات الدولية والضمير الإنساني هو الذي هزم في ظل التآمر على الفلسطينيين وحماية الكيان الصهيوني".