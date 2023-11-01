الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتل 9 من جنوده في التوغل البري أمس

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من جنوده في اشتباكات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة التي أعلن عنها الاحتلال هناك في سبيل القضاء على حركة حماس.

وأفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأربعاء بأن الجنود الـ 9 قتلوا أمس الثلاثاء إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات، بينما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أسماء الجنود التسعة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل عدة محاور في قطاع غزة أمس الثلاثاء، أعقبها اشتباكات عدة في مناطق متفرقة، علقت عليها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بأن القوات الإسرائيلية تقدمت في مناطق ليست ذات أهمية استراتيجية مع توغلهم في مناطق خالية استهدفت سابقًا بواسطة الطيران الإسرائيلي.