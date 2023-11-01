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BBC

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة مجددًا

11:31 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

غزة

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وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الأربعاء عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصال الدولي مرة أخرى.

وذكرت الشركة في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى".

بدوره، قال وزير الاتصالات الفلسطيني في بيان رسمي له: "بعد أن استنفذنا كل الحلول الممكنة لإعادة الاتصال مع شعبنا في غزة، وبعد مراجعة كل الخيارات المتاحة، يتبقى لنا خيار توفير بديل سريع عبر تشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة وتفعيل خدمة التجوال على الشبكات المجاورة.

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