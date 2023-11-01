القسام تُعلن مقتل 7 من الأسرى جراء غارات الاحتلال على جباليا

كتبت- سلمى سمير

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من المحتجزين المدنيين في مخيم جباليا.

وأفادت القسام، أن المحتجزين قتلوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على مخيم جباليا مساء أمس، مشيرة إلى أنه يوجد 3 بينهم من حاملي الجوازات الأجنبية.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد ظهر في مقطع فيديو أمس، وأعلن فيه نية المقاومة الإفراج عن الأسرى الأجانب في الوقت القريب، مؤكدًا أنه لا نية لحماس في الاحتفاظ بهم.

وفي سابق صباح اليوم، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أنه يتوقع خروج الأسرى المحتجزين في قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر) سابقًا.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة على مخيم جباليا ارتقى على إثرها 400 شهيد وجريح في حصيلة أولية، وصرح الدفاع المدني الفلسطيني أن مجزرة جباليا ليست الأولى من نوعها مع عمد الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المباني السكنية والمناطق المكتظة بالسكان.