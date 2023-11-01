وزير الخارجية البريطاني يرجح مغادرة الأجانب لغزة اليوم
لندن - (د ب أ)
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن حاملي الجنسيات الأجنبية الذين حوصروا داخل قطاع غزة ربما يتمكنون من مغادرة القطاع عبر معبر رفح اليوم الأربعاء.
وكتب كليفرلي في منشور على منصة" إكس" "من المرجح فتح معبر رفح اليوم لعبور أول مجموعة من حاملي الجنسيات الأجنبية".
وأضاف" الفرق البريطانية على استعداد لمساعدة حاملي الجنسيات البريطانية بمجرد أن يتمكنوا من المغادرة. ومن المهم أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول قطاع غزة في أسرع وقت ممكن".
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