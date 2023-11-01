لإنقاذ الجرحى والمرضى.. نداء من الصحة الفلسطينية للدول المنتجة للنفط بتزويد المستشفيات بالوقود

كتب محمود عبدالرحمن:

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، "الإنذار الأخير ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي".

ووجه المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، استغاثة، قائلا "نداء استغاثة عاجلة إلى كل إخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

ودعا القدرة لإنقاذ 42 طفل تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال و62 جريح ومريض تحت التنفس الصناعي و650 مريض بالفشل الكلوي ومئات العمليات في غرف العمليات وغيرهم من المرضى والجرحى.

وناشد المتحدث باسم الصحة " كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لدية أي كمية من الوقود أو يعرف مكان به وقود لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".