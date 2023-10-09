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شكري يتابع مع مفوض الأونروا تنسيق جهود توصيل المساعدات لقطاع غزة

11:59 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

سامح شكري وزير الخارجية

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وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً مع المفوض العام لوكالة الأونروا، لبحث تنسيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

وأكد متحدث الخارجية، أن مصر تضطلع بدورها الإنسانى فى كافة الأحوال وكل الظروف.

وكان الوزير شكري تلقى اتصالات هاتفية من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وأنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، وتانيا فايون وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، للتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة لمحاولة احتواء الأزمة ووقف المواجهات المسلحة والنأي عن استهداف المدنيين.

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