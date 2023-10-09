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BBC

بايدن يعلن ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قتلوا في إسرائيل

11:57 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

جو بايدن

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وكالات:
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل 11 أمريكيا على الأقل في إسرائيل، بعدما كانت أعلنت الخارجية الأمريكية صباح اليوم، مقتل 9 أشخاص فقط.
وأضاف بايدن، أنه من المحتمل أن يكون هناك أسرى أمريكيين لدى حماس، لافتا إلى أن الشرطة الأمريكية تعمل على تعزيز الأمن حول المقرات اليهودية في الولايات المتحدة.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل 9 أمريكيين فقط، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل أمس الأول السبت.

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