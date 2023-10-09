تونس تبحث نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفياتها

تونس - (د ب أ):

قالت تونس، اليوم الاثنين، إنها تبحث إمكانية نقل جرحى فلسطينيين جراء قصف سلاح الجو الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى مستشفياتها للعلاج.

وأعلنت الرئاسة التونسية، عقب اجتماع الرئيس قيس سعيد بعدد من وزرائه، إمكانية "إرسال أطباء تونسيين وكوادر شبه طبية إلى غزة وأدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم".

كما أعلنت عن "توجيه مولدات كهربائية ميدانية إلى غزة، بعد قطع إسرائيل للتيار الكهربائي على جزء كبير من القطاع".

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" من غزة أول أمس السبت، أوقع قرابة 800 قتيل وحوالي 2600 جريح إسرائيلي.