حزب الله يهاجم مركزيين قياديين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون
وكالات
أعلن حزب الله اللبناني مساء الاثنين، عن قصف مركزين قياديين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي".
وأضاف حزب الله، أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
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