إعلان

BBC

حزب الله يهاجم مركزيين قياديين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

10:14 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

حزب الله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني مساء الاثنين، عن قصف مركزين قياديين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي".

وأضاف حزب الله، أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

سوق مصراوى

حزب الله الاحتلال الإسرائيلي قذائف الهاون قصف مراكز القيادة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تونس تبحث نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفياتها
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market