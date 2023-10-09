نتنياهو: تنتظرنا أيام قاسية وأدعو لحكومة طوارئ مثل بيجن في حرب 1967
وكالات:
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأيام المقبلة ستكون "قاسية"، داعيا قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية.
وقال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين إن "أيام صعبة تنتظرنا، وأدعو قادة المعارضة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مثلما فعل مناحم بيغن في حرب الأيام الستة".
وأضاف أن "العملية الثانية التي تجري الآن هي الانتقال إلى هجوم مكثف ضد حماس بقوة لم تشهدها من قبل.. والعملية الثالثة هي تحصين الجبهة الداخلية في الضفة والحدود مع لبنان والمرحلة الرابعة هي الاستمرار بالحصول على دعم دولي".
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