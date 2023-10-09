كتائب القسام: سنقابل كل قصف إسرائيلي على غزة بإعدام رهينة مدنية

وكالات:

أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أنه سيرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بإعدام رهينة مدنية واحدة، وبث مشهد الإعدام على الهواء مباشرة.

وأضاف "إننا نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية وبتعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى، إلا أن الإجرام الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم ولأن العدو لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية، فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا".

وتابع "قررنا أن نضع حدا لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة ونحمل العدو أمام العالم مسئولية هذا القرار والكرة في ملعبه ".

وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.