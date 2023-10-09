الخارجية الأمريكية: مقتل 9 من مواطنينا في هجوم حماس على إسرائيل
واشنطن - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مقتل 9 أمريكيين على الأقل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل أمس الأول السبت.
وأشار المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، عبر شبكة "سي إن إن"، إلى أن الخارجية تعمل مع حكومة إسرائيل لتحديد موقع عدد من الأمريكيين الآخرين المفقودين هناك، وأن المسؤولين يتوقعون ارتفاع حصيلة الوفيات.
وقال "بإمكاني التأكيد أن تسعة أمريكيين للأسف لقوا حتفهم في الهجمات المروعة في المنطقة.. ونحن على تواصل وثيق مع حكومة إسرائيل فيما تواصل إجراء عمليات أمنية لتحديد موقع المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين المفقودين".
ولم يشأ أن يقول ما إذا كانت الخارجية الأمريكية تعتقد أن حماس احتجزت أيا من الأمريكيين المفقودين كرهائن.
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