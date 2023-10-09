وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يطالب باجتياح بري لقطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، إلى اجتياح بري لقطاع غزة من أجل اقتلاع وتدمير حركة حماس التي تسيطر على القطاع في أعقاب العملية العسكرية التي باغتت بها الحركة الاحتلال الإٍسرائيلي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، قال ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" في بيان إن "القضاء على حماس هو المطلوب في الوضع الناشئ، وللأسف يتطلب ذلك دخول مدينة غزة برا"، مشيرا إلى أن المدينة الأكبر في القطاع هي مركز عمليات حماس.

ودعا ليبرمان الحكومة إلى اغتيال قادة حماس في الخارج، قائلا إنها يجب "أن تتعقب" قيادات الحركة أينما كانوا.

واتهم ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بعدم تقديم إفادات بشكل مناسب عن وضع الحرب.