إعلان

BBC

نتنياهو: رد الاحتلال الإسرائيلي على هجوم المقاومة الفلسطينية سيغيّر الشرق الأوسط

04:48 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرد العسكري على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من شأنه أن "يغير وجه الشرق الأوسط".

وتابع نتنياهو خلال محادثات مع قادة المناطق الجنوبية من البلاد، اليوم الإثنين: "الدولة ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية في مراحلها الأولى، وأن الأيام الصعبة لم تمر بعد.

وفي السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر الحالي، بدأت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وردًا على عملية طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.

سوق مصراوى

بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السكر والأرز والزيت.. رئيس الوزراء يعلن موعد خفض أسعار السلع الغذائية