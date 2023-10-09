نتنياهو: ردنا على هجوم المقاومة الفلسطينية سيغيّر وجه الشرق الأوسط

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرد العسكري على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من شأنه أن "يغير وجه الشرق الأوسط".

وتابع نتنياهو خلال محادثات مع قادة المناطق الجنوبية من البلاد، اليوم الإثنين: "الدولة ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية في مراحلها الأولى، وأن الأيام الصعبة لم تمر بعد.

وفي السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر الحالي، بدأت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وردًا على عملية طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.