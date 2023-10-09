لبنان: موقفنا عدم التدخل في الحرب الدائرة بغزة

بيروت - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الأطراف الدولية تدعو لبنان لعدم الدخول في الحرب الدائرة في غزة وهذا هو موقف لبنان.

واجتمع ميقاتي مع الوزير بو حبيب، اليوم الاثنين، في السرايا الحكومي في بيروت، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لمكتبه.

وقال الوزير بو حبيب بعد اللقاء "أطلعت دولة الرئيس على الاجتماع الذي ستعقده الجامعة العربية في القاهرة بشأن الأوضاع في غزة وفلسطين"، مضيفاً " نحن لا نريد أن يدخل لبنان في الحرب الدائرة، ونسعى لذلك".

وأضاف: " يقوم رئيس الحكومة باتصالات كثيرة في هذا الشأن، وكل الأطراف الدولية تدعونا أيضاً لعدم الدخول في الحرب، وهذا هو موقف لبنان".

وتابع بو حبيب "عرضنا لموضوع النازحين السوريين والزيارة التي سأقوم بها هذا الشهر لسوريا، وأنني سألتقي أيضاً بوزير الخارجية السوري في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة".

وينفذ الجيش اللبناني منذ أول أمس السبت انتشارًا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.