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BBC

واشنطن تعلن مقتل 9 أمريكيين في إسرائيل جراء الاشتباكات الجارية

04:36 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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واشنطن - (بي بي سي)

أكدت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل تسعة من مواطنيها في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان "نتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وعلى صعيد متصل علمت بي بي سي من مسؤول حكومي بريطاني بأن هناك مخاوف من أن أكثر من 10 بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل عقب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.

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