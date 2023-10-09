واشنطن تعلن مقتل 9 أمريكيين في إسرائيل جراء الاشتباكات الجارية

واشنطن - (بي بي سي)

أكدت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل تسعة من مواطنيها في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان "نتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وعلى صعيد متصل علمت بي بي سي من مسؤول حكومي بريطاني بأن هناك مخاوف من أن أكثر من 10 بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل عقب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.