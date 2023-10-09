الاتحاد الأوروبي يوقف مساعدات التنمية عن فلسطين
وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء هذا ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
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