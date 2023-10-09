القسام تعلن مقتل جندي أسير بقصف إسرائيلي

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مقتل جندي إسرائيلي جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ونشرت القسام صورًا وبيانات للجندي الأسير لديها، ويدعى تومير ألون نمرودي، ويحمل رقم 921212، وهو من مستوطنة كفر سابا، ويعمل في موقع إيرز شمال قطاع غزة بملف تجنيد الجنود.

وصرحت كتائب القسام اليوم، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهم، حيث قال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، إن "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

وتستمر غارات الاحتلال على قطاع غزة ضمن ردودًا انتقامية تشنها قواته على قطاع غزة، بعد تفاجئه السبت الماضي بهجمات حركة حماس على مناطق غلاف قطاع غزة واقتحام مقاتلين كتائب القسام إلى المستوطنات وأسر عدد كبير من جنوده ضمن عملية "طوفان الأقصى".