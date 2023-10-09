الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مباني تضم مكاتب إعلامية في غزة

وكالات

أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء المبنى الذي يضم مكتب فضائية سكاي نيوز عربية، بحسب مراسل القناة.

وانقطع الاتصال بأطقم عمل قناة القاهرة الإخبارية، في قطاع غزة بعد مطالبة سلطة الاحـتـلال الإسرائيلي لهم بإخلاء المبنى.

وذكرت القناة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": نحمل سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة كافة أطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت قناة القاهرة، أن مراسلة القناة في قطاع غزَّة قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى التي تبث منه، خوفًا من تعرضه للقصف الإسرائيلي.