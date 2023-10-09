الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية في غزة
وكالات
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية فى قطاع غزة.
وناشدت الكيلة - في بيان صحفي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة،
وشددت على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقاً كبيراً وواضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وفي وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
وردًا على عملية "طوفان الأقصى" شن الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين.
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