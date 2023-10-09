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BBC

رويترز: المقاومة الفلسطينية تتفاوض لتبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي للنساء والأطفال

02:39 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وكالة رويترز، إن المقاومة الفلسطينية تتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، على عملية لتبادل الأسرى، بعد عملية طوفان الأقصى، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

وتابعت رويترز، اليوم الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية بدأت التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين مقابل سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيًّا.

وبحسب وكالة رويترز فإن قطر تجري اتصالات مع المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين بالتنسيق مع واشنطن.

ولفتت إلى أنه لا يوجد مؤشرات على انفراجة في مفاوضات تبادل أسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وفي وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وردًا على عملية "طوفان الأقصى" شن الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين.

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