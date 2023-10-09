استشهاد 10 فلسطينيين جراء غارات للاحتلال على مخيم للاجئين في غزة

غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا بجروح خطيرة ظهر اليوم الاثنين، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، للصحفيين إن 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وذكر القدرة أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مسجدا ومنازل سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأوضح أن غالبية الضحايا الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات هم من الأطفال والنساء، معتبرا أن ما يجري "يشكل مجازر وجرائم حرب".

في المقابل أطلقت حركة حماس وفصائل أخرى رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان، "رداً على قصف البيوت المدنية، وجهنا الآن ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخاً".

وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.