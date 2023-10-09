الجامعة العربية: المواقف الإسرائيلية المتطرفة قنبلة موقوتة وحذرنا منها

وكالات

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، المواقف الإسرائيلية المتطرفة قنبلة موقوتة وحذرنا منها مرارا، فضلًا عن أن الانتقام من المدنيين في غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن وقف التصعيد في غزة يمثل أولوية لحقن دماء المدنيين، لافتًا إلى أن التصعيد الراهن سببه تجاهل القرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن غياب مسار التفاوض هو السبب الرئيسي في تدهور الوضع.

وفي وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وردًا على عملية "طوفان الأقصى" شن الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين.