القسام تستهدف تل أبيب والقدس بعدد من الرشقات الصاروخية
تل أبيب - (د ب أ)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومحيطهما .
وقال الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم:"استعدنا السيطرة على البلدات في الجنوب، واحتمال وجود بعض المسلحين مختبئين".
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قصف تل أبيب والقدس برشقات صاروخية ردا على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة.
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