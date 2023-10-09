إجلاء 215 مجريًا من تل أبيب بطائرات عسكرية

تل أبيب - (د ب أ)

قامت المجر بإجلاء 215 مواطنًا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين عقب الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عبر فيسبوك، إن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية المجرية هبطتا في مطار بودابست صباح اليوم الاثنين.

وتعمل الطائرتان اللتان تم استخدامهما، وهما من طراز "إيرباص إيه 319"، كطائرات احتياطية للحكومة المجرية.