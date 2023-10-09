الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة إسعاف تقل مصابين جراء قصفه لغزة

كتبت- سلمى سمير:

استهدفت الطائرات الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سيارة إسعاف تقل مصابين في قطاع غزة، بينما كان في طريقها إلى المستشفى.

وحسب سائق السيارة الذي نجى بأعجوبة من القصف فإن السيارة كانت تقل 7 مصابين استشهدوا جميعًا جراء الاستهداف الصاروخي، بينما كانت تسير في حي الشجاعية شرق غزة.

وتستمر غارات سلاح الجو الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي في استهداف المباني السكنية قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 493 شهيدا في القطاع مع اتباع قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة من استهداف للمباني السكنية والمساجد والمدارس والأسواق حيث دمر حتى الآن 6 مساجد و4 مدارس منها مدارس ضمت أعدادًا كبيرة من النازحين داخل القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي الآن عملية "السيف الحديدي" بعد إعلانه الحرب على قطاع غزة ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي باغتت بها حركة حماس القوات الإسرائيلية صباح السبت.

