حركة حماس تنفي تلقيها أي وساطات للوصول إلى اتفاق
غزة - (د ب أ)
أكّد المتحدث باسم حركة حماس محمد حمادة، اليوم الاثنين، أنّ الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.
وقال حمادة في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ "تلقي الاحتلال الإسرائيلي أي عتاد جديد من أي دولة لن يغير من خطة المواجهة"، معتبرا أن "الفشل الاستخباري لدى الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة خططت لها المقاومة".
وأضاف حمادة أنّ "نتائج عملية طوفان الأقصى ستكون لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني".
وكان مصدر في حركة حماس كشف أمس الأحد عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.
وأضاف المصدر، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
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