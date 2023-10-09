إعلان

BBC

الصين "تدين" استهداف المدنيين في التصعيد بين إسرائيل وحماس

11:29 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الصينية الإثنين استهداف المدنيين في التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ إن "الصين تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المتواصل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني"، مشيرة الى أن بكين "تأسف للخسائر المدنية التي يسببها النزاع"، وهي "ترفض وتدين النشاطات التي تستهدف المدنيين".

هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 493 في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصلة لليوم الثالث.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.

سوق مصراوى

طوفان الأقصى إسرائيل حركة حماس الصين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)