الصين "تدين" استهداف المدنيين في التصعيد بين إسرائيل وحماس
وكالات
أدانت وزارة الخارجية الصينية الإثنين استهداف المدنيين في التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ إن "الصين تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المتواصل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني"، مشيرة الى أن بكين "تأسف للخسائر المدنية التي يسببها النزاع"، وهي "ترفض وتدين النشاطات التي تستهدف المدنيين".
هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 493 في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصلة لليوم الثالث.
بدورها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.
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