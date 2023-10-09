عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين، أن مجموعة من المستوطنين وصفتهم بـ "المستعمرين" اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

وحسبما ذكرت الدائرة أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين منذ ساعات الصباح وذلك من خلال تشديد إجراءاتها العسكرية.

وأطلقت حركة حماس عملية غير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" مطلقة آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.