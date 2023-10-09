ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 493 شخص

غزة - (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 493 في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصلة لليوم الثالث.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن 2751 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم حالات خطيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، صرح بأن إسرائيل "تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وذكر البزم أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

وأطلقت "حماس" عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.