إعلان

BBC

الأمم المتحدة: 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل

10:29 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.

بعد مرور 48 ساعة على عملية مقاتلي حماس ضد إسرائيل، تتواصل الضربات الجوية على قطاع غزة فيما تحشد تل أبيب قواتها استعدادا للقيام بهجوم بري، ولا تزال الاشتباكات متواصلة مع عناصر حماس في "سبعة إلى ثمانية مواقع" في محيط غزة الاثنين.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين. يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 700 شخص منذ بدء الهجوم، وبلوغ عدد المصابين 2150 شخصًا.

سوق مصراوى

الأمم المتحدة سكان غزة حركة حماس إسرائيل الضربات الجوية على قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 493 شخص
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)