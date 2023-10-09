الأمم المتحدة: 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.

بعد مرور 48 ساعة على عملية مقاتلي حماس ضد إسرائيل، تتواصل الضربات الجوية على قطاع غزة فيما تحشد تل أبيب قواتها استعدادا للقيام بهجوم بري، ولا تزال الاشتباكات متواصلة مع عناصر حماس في "سبعة إلى ثمانية مواقع" في محيط غزة الاثنين.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين. يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 700 شخص منذ بدء الهجوم، وبلوغ عدد المصابين 2150 شخصًا.