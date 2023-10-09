جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 500 هدف في غزة

رام الله - (ا ف ب)

بعد مرور 48 ساعة على عملية مقاتلي حماس ضد إسرائيل، تتواصل الضربات الجوية على قطاع غزة فيما تحشد تل أبيب قواتها استعدادا للقيام بهجوم بري. في هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين. يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 700 شخص منذ بدء الهجوم، وبلوغ عدد المصابين 2150 شخصا.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين استمرار الاشتباكات مع مقاتلي حركة حماس في محيط غزة، فيما أعلن من جهة أخرى شن ضربات جوية مكثفة خلال الليل، استهدفت أكثر من "500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع.