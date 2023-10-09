إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي بمنطقة تل أبيب

(د ب أ)

في أعقاب الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، دوت صفارات الإنذار من هجوم صاروخي آخر في منطقة تل أبيب الكبرى ومدن أخرى في البلاد في وقت متأخر من مساء الأحد.

وسمع دوي انفجارات في المدينة الساحلية، ويعتقد أن معظمها ناجم عن تصدي نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي للصواريخ. وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار في بلدات بجنوب تل أبيب.

وفي بلدة عسقلان القريبة من قطاع غزة، أصيب مبنى سكني متعدد الطوابق، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك أي أشخاص أصيبوا أيضا.

وشنت حركة حماس هجمات صاروخية مفاجئة على إسرائيل من غزة صباح أول أمس السبت. وفي الوقت نفسه، تقدم مسلحون فلسطينيون إلى داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا. وردت إسرائيل بهجمات مضادة. واستمر القتال والقصف يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في بيان بالفيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين إن حوالي 700 شخص قتلوا في إسرائيل وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

وتابع كونريكوس "للأسف هناك عدد كبير من المصابين بجروح خطيرة قد لا يمكنهم النجاة. لذا لسوء الحظ فإن الرقم الفلكي المتمثل في 700 قتيل إسرائيلي لن يظل كما هو".

وأضاف "أنه، إلى حد بعيد، أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل. لم يحدث من قبل أن جرى قتل مثل هذا العدد من الإسرائيليين في واقعة واحدة".

وشنت إسرائيل هجمات مضادة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة فقد قتل ما لا يقل عن 413 فلسطينيا.