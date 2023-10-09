أيرلندا تعلن اختفاء امرأة إسرائيلية-أيرلندية بعد هجوم حماس

(د ب أ)

أعلنت الحكومة الأيرلندية اختفاء مواطنة أيرلندية- إسرائيلية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية يوم السبت.

وقالت الحكومة الأيرلندية إنها على اتصال بعائلة كيم دامتي،22 عاما، والتي لا يعرف مصيرها بعد الهجوم المفاجئ غير المسبوق ضد إسرائيل، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا البريطانية".

وبحسب صحيفة آيرش تايمز، التي نشرت القصة لأول مرة، فإن والدة الشابة أيرلندية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يوم الأحد إنه على علم بالقضية.

وأضاف: "ليس لدينا أي تفاصيل محددة أبعد من ذلك، ولكن بالتأكيد إننا على علم بها ومستعدون لتقديم أي مساعدة قنصلية ممكنة لأي مواطن أيرلندي أو أي مواطن أيرلندي مزدوج الجنسية من العالقين في هذه الهجمات المروعة".