إعلان

BBC

أيرلندا تعلن اختفاء امرأة إسرائيلية-أيرلندية بعد هجوم حماس

07:58 ص الإثنين 09 أكتوبر 2023

سقوط 31 شهيداً و93 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(د ب أ)

أعلنت الحكومة الأيرلندية اختفاء مواطنة أيرلندية- إسرائيلية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية يوم السبت.

وقالت الحكومة الأيرلندية إنها على اتصال بعائلة كيم دامتي،22 عاما، والتي لا يعرف مصيرها بعد الهجوم المفاجئ غير المسبوق ضد إسرائيل، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا البريطانية".

وبحسب صحيفة آيرش تايمز، التي نشرت القصة لأول مرة، فإن والدة الشابة أيرلندية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يوم الأحد إنه على علم بالقضية.

وأضاف: "ليس لدينا أي تفاصيل محددة أبعد من ذلك، ولكن بالتأكيد إننا على علم بها ومستعدون لتقديم أي مساعدة قنصلية ممكنة لأي مواطن أيرلندي أو أي مواطن أيرلندي مزدوج الجنسية من العالقين في هذه الهجمات المروعة".

سوق مصراوى

أيرلندا غزة حماس

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)