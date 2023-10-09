المقاومة تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي ردًا على استهداف المدنيين
مصراوي
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام،،أنّها قصفت مطار "بن جوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية، ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية.
وتابع الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في كلمة صوتية مسجلة مساء الأحد، إن مقاتلي القسام تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان.
وأشار أبو عبيدة، إلى أنّ القسام تخوض اشتباكات عنيفة في زيكيم ويفتاح، وتتواجد وتدير القتال في منطقة مفلسيم، متابعًا أنّ الكتائب أسرت مجموعة جديدة من الإسرائيليين وعبرت بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، أنّ كتائب القسام وثقت قتل تل أبيب لأسراها بعد احتجازهم من قبل المقاومة، مؤكدا على أنّ إسرائيل قتلت عددا من جنودها بعدما أسرهم مقاتلو "القسام"، وحاليا لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي.
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