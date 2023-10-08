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BBC

شكري يتلقى اتصالات من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا بشأن غزة

09:49 م الأحد 08 أكتوبر 2023

سامح شكري وزير الخارجية

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وكالات:
أعلنت الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا، لمتابعة تطورات الوضع فى غزه وبحث سبل احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.


وكان شكري، ناقش مع نظيريه الإيطالي والبريطاني، خلال اتصال هاتفي، التصعيد العسكري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.
وأكد شكري، ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف دائرة العنف، والعمل على التهدئة ومعالجة جذور الأزمة.

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