شكري يتلقى اتصالات من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا بشأن غزة
وكالات:
أعلنت الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا، لمتابعة تطورات الوضع فى غزه وبحث سبل احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وزير الخارجية يتلقى اتصالات من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا لمتابعة تطورات الوضع فى غزه وبحث سبل احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. pic.twitter.com/ASVhAG8o2H— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 8, 2023
وكان شكري، ناقش مع نظيريه الإيطالي والبريطاني، خلال اتصال هاتفي، التصعيد العسكري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.
وأكد شكري، ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف دائرة العنف، والعمل على التهدئة ومعالجة جذور الأزمة.
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