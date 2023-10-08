تصل خلال أيام.. واشنطن تقرر إرسال مساعدات تتضمن ذخائر لإسرائيل

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات في الطريق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن المساعدات لإسرائيل بدأت اليوم وستصل خلال أيام وتتضمن ذخائر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال هجومهم الكبير.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلي اليوم الأحد إن جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح أمس السبت.