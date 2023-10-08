بولندا تجلى مواطنيها من إسرائيل بطائرات عسكرية

وارسو - (د ب أ):

تعتزم بولندا إجلاء مواطنيها من إسرائيل جوا وقررت إرسال عددا من طائرات النقل من قاعدة بولندبة للدفاع الجوي لإعادة مواطنيها من المنطقة التي أصبحت منطقة حرب.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس الإسلامية أمس السبت.

وكتب الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد على موقع "إكس"، تويتر سابقا "سيوفر جنود من قواتنا الخاصة الحماية والأمن على متن الطائرات".

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن طائرتين نقل من طراز "سي-130 هيركليز" جاهزتان للإقلاع. وأوضح أنه تم اختيار الطائرات العسكرية لأنها مزودة بأنظمة تحذير ورد ضد أي هجوم محتمل.

وأشار إلى أن طياري طائرات هيركليز لديهم خبرة كافية للتعامل مع المواقف الصعبة.

وحتى الآن، ينتظر 200 سائح بولندي أن يتم نقلهم إلى مكان آمن خارج إسرائيل. وتردد أن من بينهم طلبة مدارس كانوا في رحلة إلى إسرائيل.