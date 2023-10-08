إعلان

BBC

إسرائيل تقر بتعرض أكثر من 100 إسرائيلي للأسر على يد حماس

06:33 م الأحد 08 أكتوبر 2023

جنود إسرائيليون في بلدة سديروت القريبة من قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ):
قال المكتب الصحفي بالحكومة الإسرائيلية إن حركة حماس أسرت ما لا يقل عن 100 شخص من إسرائيل خلال هجماتها واسعة النطاق فى إسرائيل من غزة .
وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، ما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

سوق مصراوى

هجوم حماس طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي أسير إسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)