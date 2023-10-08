إسرائيل تقر بتعرض أكثر من 100 إسرائيلي للأسر على يد حماس
تل أبيب - (د ب أ):
قال المكتب الصحفي بالحكومة الإسرائيلية إن حركة حماس أسرت ما لا يقل عن 100 شخص من إسرائيل خلال هجماتها واسعة النطاق فى إسرائيل من غزة .
وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، ما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
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