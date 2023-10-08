صحيفة عبرية: صاحب السيارة المشتبه بها إسرائيلي وتم تصفيته

تل أبيب - (د ب أ)

اتضح أن صاحب السيارة الذي طاردته قوات الأمن الاسرائيلية، صباح اليوم الأحد، هو إسرائيلي لم يمتثل لمحاولات قوات الأمن من أجل منعه من الاتجاه شمالا نحو وسط البلاد، وذلك بعد ملاحقة سيارته بعد الاشتباه أنها تقل "إرهابيين" بمنطقة عسقلان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن السيارة المشتبه بها كانت تتجه من منطقة حدود غزة باتجاه وسط إسرائيل، وأنه قد تم إطلاق النار على قائدها ومقتله، خارج مدينة أشدود.