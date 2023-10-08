غارات الاحتلال تدمر مئات المباني في غزة

غزة - (د ب أ)

دمرت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الثاني مئات الوحدات السكنية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ونددت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بـ "استهداف الجيش الاسرائيلي للأبراج والبنايات السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها".

وأوضحت الوزارة أن 159 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي فيما 36 وحدة سكنية تضررت جزئيا بشكل غير صالح للسكن وتضرر 1210 وحدات سكنية جزئيا.

وحسب الوزارة، دمرت هجمات إسرائيل ثلاثة مقرات حكومية و19 مرفقا تابعا لوزارة الداخلية والأمن الوطني إلى جانب مسجدين.

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برج سكني، فيما أعلن الجيش أنه هاجم أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.