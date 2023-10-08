إسرائيل تجدد قصفها على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الأحد.

وأشارت قناة "المنار" اللبنانية إلى تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن صباح اليوم الأحد، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة في موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

وقال الحزب، في بيان صحفي، إنه " على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وأشار إلى أن "المواقع الإسرائيلية المستهدفة هي " موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط منطقة كفرشوبا بشكل مكثف، كما قصفت الخيمة التي نصبها " حزب الله" سابقاً في منطقة مزارع شبعا، بحسب ما أعلنت قناة "الجديد" المحلية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي ستستهدف المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية الانتقامية الهائلة على غزة. وحتى الآن، ارتقى مئات الشهداء من القطاع يقابلهم مئات القتلى من جنود الاحتلال.