حزب الله: نحن لا نقف على الحياد من معركة غزة

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين أن "عملية طوفان الأقصى تدلّ على فشل ذريع وكبير للاستخبارات الأمنيّة الصهيونيّة ونجاح باهر للمقاومة الفلسطينيّة في التخطيط والتجهيز"، معتبراً أنّ "هذه العمليات أضافت حوافز جديدة لتفعيل العمل المقاوم، ومع هذه العمليات تزداد الأمة صلابة وتأكيدًا أن هذا الكيان إلى زوال"، مشددا على أنّ "المعركة مستمرّة والآتي أعظم".

ونقلت قناة "المنار" اللبنانية اليوم الأحد عن صفي الدين قوله، خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الضاحية الجنوبية لبيروت،:"أيها المجاهدون في فلسطين لقد أثبتم في هذا الهجوم أنكم قادرون على صنع التحرير الكامل"، مشيرا إلى أن "الهجوم والاقتحام بهذا الشكل في عملية طوفان الأقصى يدل على تقدم كبير جدًا في عمل المقاومة في فلسطين".

واعتبر أن "مشهد الدخول الى المستوطنات، التي كانوا يظنون أنها محميّة وقتل وأسر عدد كبير، فيه من الإذلال ما يكفي ليدل على قدرة المقاومين الفلسطينيين الأبطال".

وأكد أن "هذه المشاهد الكبيرة تدل على أن زمن الحساب قد أتى، وأن زمن تهاوي الحصون الصهيونية قد أتى"، موضحا أن ( رئيس الوزراء بنيامين) "نتنياهو ظن أن بقراراته المتطرفة أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في القدس والضفة وجاء الجواب الشافي من طوفان الأقصى أن للقدس حماتها وأن للأقصى رجاله".

وشدد على أن "المعركة لم تنتهِ بعد.. وعملية طوفان الأقصى التاريخية أنهت مقولة المستوطنات الآمنة، قائلا :"أعتقد أن نتنياهو والصهاينة لن يستفيقوا من هذه الصدمة".

ولفت إلى أنّ "حماقتكم أيها الصهاينة والأمريكيون واستخفافكم بالمقدسات وتجاوزكم لكل الخطوط الحمر أوصل إلى طوفان الأقصى"، قائلا "إذا تماديتم في هذه الحماقات فإنها ستنتج هذه المرة طوفان كل الأمة".

وأكد صفي الدين أنّ "هذه المعركة هي معركة كل الأمة في مواجهة هذا العدو وينبغي أن ينخرط الجميع في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين"، مضيفا :"على نتنياهو أن يعرف أن هذه المعركة ليست معركة أهل غزة والضفة فحسب وإن كنا نعرف أنهم قادرون على تحقيق الانتصارات إلاّ أن المسؤولية تحتم على كل أبناء أمتنا أن لا يقفوا على الحياد"، مشددا على أنّه "نحن في هذه المعركة لسنا على الحياد".

وعن استهداف حزب الله لثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، قال صفي الدين "أرسلت المقاومة الإسلامية رسالة تحية وشكر وتقدير على طريقة المقاومين بالنار في منطقة مزارع شبعا لتقول المقاومة أن من حقنا أن نستهدف العدو الذي يحتل أرضنا".

وأضاف: "يجب أن يتمعن الإسرائيلي برسالة المقاومة جيدًا".